"Koh-Lanta, la légende" : Claude, Teheiura, Cindy, Clémence… Qui sont les 20 stars de cette saison ?

PORTRAITS – Ils sont vingt, dix femmes et dix hommes, et ils ont marqué l'histoire du programme. Voici le portrait des aventuriers qui participeront à la saison "All stars" de "Koh-Lanta".

Ils sont plus motivés que jamais. Ce mardi, TF1 donne le coup d'envoi de "Koh-Lanta, la légende" dans laquelle vingt aventuriers emblématiques du programme vont s'affronter au cours d'une saison qui s'annonce spectaculaire. Sur les 380 candidats qui ont participé à "Koh-Lanta" depuis la première édition diffusée il y a 20 ans, TF1 et Adventure Line Productions ont retenu la crème de la crème pour une édition aux petits oignons. On retrouvera Alexandra, Alix, Candice, Christelle, Cindy, Claude, Clémence, Clémentine, Coumba, Freddy, Jade, Karima, Laurent, Maxime, Namadia, Patrick, Phil, Sam, Teheiura et Ugo. Petit portrait des effectifs en présence.

Alexandra

Elle aime dire qu'elle est "une Wonder Woman". Grande gagnante de la saison 21 "Koh-Lanta : Les 4 Terres" en 2020, cette maman investie s'est lancée dans l'aventure pour prouver à ses deux filles qu'il ne faut jamais baisser les bras. "Je veux montrer que j’ai ma place parmi les super-héros que je vais retrouver sur l'île. 'Koh-Lanta' m’a permis d’avoir davantage confiance en moi, d’être moins timide, d’aller plus vers les autres et d’être plus fonceuse", explique la candidate de 34 ans.

Alix

Âgée de 30 ans, Alix a participé aux côtés d'Alexandra à la saison "Koh-Lanta : Les 4 Terres" l'an dernier, dont elle a été éliminée au 32e jour. "Ce 'Koh-Lanta' arrive à point nommé pour me confirmer que je suis une battante aussi bien dans la vie que dans le jeu", estime cette coach sportive au mental d'acier.

Candice

C'est la benjamine des filles. A 24 ans, Candice a déjà participé deux fois au programme dans la saison 16 baptisée "L’île au trésor" en 2016 au Cambodge 2016, puis dans "Le combat des héros" aux Fidji 2018. Éliminée à l’orientation saison 16, cette championne de wakeboard est une grande fan de l'émission. "Je regardais toutes les saisons avec ma famille et rêvais de participer à l’aventure. L’idée de me confronter aux aventuriers qui m’ont fait rêver lorsque j’étais enfant est ultra excitante !", admet-elle.

Les aventurières de "Koh-Lanta, la légende" (de gauche à droite) : Coumba, Alix, Jade, Clémentine, Candice, Cindy, Christelle, Clémence, Karima et Alexandra. − .ISSOCK/ALP/TF1

Christelle

Cette ancienne fonctionnaire de police de 40 ans a remporté la saison 8 de "Koh-Lanta" aux Philippines 2008 avant de participer au "Retour des héros" en Amazonie en 2009. "Je ne pouvais passer à côté de l’opportunité de me retrouver aux côtés d’aventuriers emblématiques. C’est une chance incroyable. 'Koh-Lanta' a révélé mon âme d’aventurière et m’a donné confiance en moi, me permettant d’oser changer de vie professionnelle et de prendre le risque de me lancer de nouveaux défis", explique-t-elle.

Cindy

Elle n'a participé qu'à une saison, "La guerre des chefs", aux Fidji en 2019, mais cette "épicurienne, passionnée de mode et de voyages", comme elle se présente sur Instagram, a marqué le programme en arrivant jusqu'en finale. Devenue maman, Cindy, 33 ans, n'a pas hésité à participer à cette édition anniversaire. "J’avais envie de m’accorder une parenthèse et de me déconnecter de la vie réelle et de mon quotidien à 100 à l’heure. L’opportunité de participer à cette nouvelle édition tombait donc à pic !", s'enthousiasme la Bordelaise.

En vidéo VIDEO LCI PLAY – Cindy, la stratège de "Koh-Lanta"

Claude

Figure mythique de l'émission, c'est le recordman du nombre de victoires individuelles. Claude a été finaliste de la saison 10 au Vietnam en 2010 et de "La revanche des héros" au Cambodge 2012, puis a participé à "L’île des héros," aux Fidji en 2020. "Ce qui m’a convaincu de tenter une nouvelle fois l’aventure, c’est le défi de réaliser ce que tout le monde pense impossible : atteindre une énième fois les poteaux et gagner le jeu. J’ai envie d’affronter les meilleurs et de finir sur les 20 ans", lance le désormais quadragénaire qui va attaquer l'émission avec l'étiquette de "favori" dans le dos.

Clémence

Aventurière incontournable, Clémence est la seule candidate avoir remporté le jeu à deux reprises, lors de la saison 5 "Pacifique" à L’île des Pins en 2005 puis au "Combat des héros" aux Fidji en 2018. Elle a aussi participé au "Retour des héros" en Amazonie en 2009. "Koh-Lanta a marqué ma vie et je ne me voyais pas être absente de cette saison anniversaire, avec un casting 5 étoiles ! Mes deux précédentes victoires m’ont donné confiance en moi et en mes capacités", a dévoilé l'ex-compagne du chanteur Mathieu Johann qui a fait son coming-out en juillet dernier.

Clémentine

A 29 ans, Clémentine a participé à la saison 17 au Cambodge dont elle a été finaliste et au "Combat des héros" aux Fidji en 2018. "Ce qui m’a convaincue de participer à 'Koh-Lanta' une troisième fois, c’est tout ce qui fait la magie de cette aventure : la déconnexion du monde réel, la difficulté de la vie sur le camp et l’adrénaline sur les épreuves. Tout est contraste dans cette aventure : on passe de la souffrance au bonheur en à peine quelques minutes", admet la jeune femme qui a dû faire face à la violence des réseaux sociaux.

Coumba

Aujourd'hui âgée de 35 ans, Coumba enregistre trois participations : la saison 5 "Pacifique" à l’île des Pins en 2005 ; "Le choc des héros" en Nouvelle-Calédonie en 2010 et "La revanche des héros" au Cambodge en 2012. "Avec cette quatrième participation, je veux me dépasser, sortir de ma zone de confort et me prouver que je suis toujours aussi performante ! Je souhaite me confronter aux meilleurs. Je suis compétitrice et j’aime les défis de taille. Je ne pouvais pas passer à côté !", confesse la coach sportive férue triathlon.

Freddy

Habitué de l'émission, Freddy a participé à quatre éditions : la saison 9 "Palau" en Micronésie en 2009, "Le choc des héros en Nouvelle-Calédonie en 2010 (dont il a été finaliste), "La revanche des héros" au Cambodge en 2012 et "La nouvelle édition" en Malaisie en 2014. "C’est principalement l’envie d’en découdre avec les meilleurs aventuriers de Koh-Lanta qui me pousse à retenter l’aventure. Je veux montrer qu’après 7 ans loin de 'Koh-Lanta', je suis toujours l’un des meilleurs", confesse-t-il.

Jade

Agée de 38 ans, Jade a participé à la saison 7 aux Philippines en 2007, qu'elle a remportée exæquo avec Kevin, puis au "etour des héros" en Amazonie en 2009. "En repartant à l’aventure une troisième fois, je souhaite clore définitivement le chapitre 'Koh-Lanta'. Comme une histoire au goût d’inachevé, on a envie de la revivre pour faire les choses différemment et réécrire l’histoire, même si j’ai eu la chance de parvenir au bout à deux reprises, en remportant une saison et en étant finaliste la deuxième".

Karima

Karima, 32 ans, avait marqué la saison "Koh Lanta : Thaïlande" en 2016. Il faut dire que la militaire de carrière avait tout cumulé : courage, droiture et performance physique. Pourtant, elle était éliminée après 32 jours d’aventure. "Revivre cette aventure unique et intense est une incroyable opportunité. J’avais vécu un premier 'Koh-Lanta' formidable et reçu énormément de témoignages d’amour et de gentillesse de la part des téléspectateurs. J’ai été très touchée !" . Depuis sa participation en 2016, Karima a donné naissance à une petite fille.

Laurent

Laurent a lui aussi marqué l’histoire de "Koh-Lanta", à l’occasion de ses deux participations : la première en Indonésie, en 2011, la deuxième en Malaisie, en 2014 – édition qu’il remporte. Chaque fois, les téléspectateurs sont touchés par la gentillesse et la bonne humeur de cet originaire du Val-de-Marne. Désormais âgé de 37 ans, il a confié s’être entraîné 4 à 5 heures par jour pour cette nouvelle édition de "Koh-Lanta". Reste à savoir s’il nous réserve quelques pas de dance sur l’île, lui qui a remporté "Danse avec les stars "en 2016, aux côtés de Denitsa Ikonomova !

Maxime

Vous souvenez-vous de Maxime, éliminé au 34e jour lors de l’édition au Fidji, en 2019 ? Cette année, le coach en survie revient plus déterminé que jamais. "Difficile de résister à la possibilité de vivre à la Robinson Crusoé et aux épreuves sportives de 'Koh-Lanta' toujours pleines de challenge et de surpris", confie le Poitevin, désormais âgé de 34 ans.

Namadia

Lors de l’édition en 2012, Namadia avait été éliminé au 25e jour de survie. "Ce qui me pousse à retenter l’aventure, c’est ce goût d’inachevé et l’envie d’aller encore plus loin pour rendre fière ma famille, et surtout mes enfants", explique l’aventurier de 37 ans, qui avait notamment marqué les esprits en réussissant à sortir le Belge Javier grâce à un collier d’immunité surprise. "Un moment mémorable !", se souvient ce chauffeur de taxi parisien, qui vit à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne.

Patrick

Patrick, 51 ans, a déjà eu l’occasion de participer à deux reprises à "Koh-Lanta" : en 2009 (où il a fini finaliste) et en 2012. Grâce à "Koh-Lanta", le candidat, habitant de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire) estime qu’il est "plus posé et à l’écoute des autres".

Phil

Comment oublier Phil, cet amoureux de l’aventure ? Le candidat, âgé de 50 ans, a déjà participé à deux reprises à l’émission : en Malaisie en 2012 et l’année suivante. La première fois, l’aventurier normand avait échoué à l’épreuve d’orientation et la deuxième fois, il avait réussi à atteindre les poteaux, mais n’avait pas été choisi par le gagnant pour aller en finale. "Pour mes 50 ans, je voulais faire quelque chose d’extraordinaire, comme un trail de 80 km avec plus de 3 000 mètres de dénivelé, mais j’ai eu la chance que la production m’appelle pour repartir sur Koh-Lanta !", s'amuse-t-il.

Sam

Il n’a participé qu’une fois à "Koh-Lanta", en 2020 aux Fidji. Mais malgré son jeune âge, cet ébéniste alsacien était vite devenu l’un des chouchous des téléspectateurs. Et pour cause : Sam s’était extrêmement bien préparé à la survie, multipliant les performances sur l’île. Hélas, son caractère solitaire avait mis un terme à son aventure, les autres aventuriers lui reprochant son manque d’affect. Cette fois, Sam, 22 ans, espère montrer un autre visage de lui sur l’île. Et il se fait une joie de retrouver Teheirua, son "modèle" en termes de survie.

Teheiura

Impossible d’évoquer "Koh-Lanta" sans penser à l’un de ses candidats les plus emblématiques, le fameux Teheiura, qui a déjà participé à 4 reprises à l’émission. Très populaire, le Tahitien ne désespère pas de remporter un jour l’émission. "Après quatre participations, il m’était difficile de ne pas répondre présent pour cette nouvelle édition. J’avais envie de me confronter à nouveau aux autres aventuriers et d’aller chercher le titre d’ultime survivant". Pour ce faire, Teheiura devra sans aucun doute se montrer plus stratège que lors des éditions précédentes.

Ugo

En 2012, Ugo avait fait un parcours exemplaire, en réussissant à n’avoir jamais reçu de bulletin de vote à son encontre. Jusqu’à sa victoire, écrasante (10 voix sur 11). Nul doute que le Perpignanais, désormais âgé de 39 ans, saura à nouveau séduire les candidats, lui qui avait su se montrer honnête et discret lors de sa participation.

"Il faudrait être fou pour refuser une aventure de vie aussi intense que 'Koh-Lanta' ! J’ai envie de me tester une nouvelle fois 10 ans plus tard. Depuis ma participation à l’émission, la perception des autres sur mon parcours de vie a changé, mais j’ai surtout pris confiance au quotidien".

Rania Hoballah et Flore Galaud

