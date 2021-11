Miss France 2022 : les candidates privées de réseaux sociaux après des abus

"On ne veut pas les infantiliser, alors on leur donne un cadre. Après, on ne peut pas faire du cas par cas donc elles ne peuvent désormais plus faire de photos lors du maquillage et de la coiffure, ou au bord de la piscine. Elles ne l’utilisent que dans le cadre personnel", précise à TV Magazine Sylvie Tellier. "On leur demande de ne pas prendre en photo l’une des leurs camarades pour des questions d’équité et de ne rien dévoiler des excursions, que ce soit le lieu ou le stylisme, pour ne pas déflorer le contenu du prime time de la cérémonie", souligne encore le producteur de l’émission Frédéric Gilbert.