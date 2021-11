REVIVEZ – "Danse avec les stars" : Tayc, Bilal, Michou et Aurélie Pons qualifiés pour les demi-finales, Dita Von Teese éliminée

MICHOU EN FORME





La semaine dernière, il avait assuré. Tout de beige et blanc vêtu, Michou se lance avec Elsa Bois sur un contemporain sur "Pas beaux" de Vitaa et Slimane. Un titre qui touche le Youtubeur qui était un peu le vilain petit canard quand il était petit. Et c'est une réussite. "Tu nous as montré l'abandon et la confiance en l'autre et c'est très puissant", estime Chris Marques. François Alu est d'accord : "Ton jeu est très sincère, tu as une vraie explosivité". Denitsa en aurait voulu "encore plus", même si elle salue les progrès de Michou. Résultat : 29 points et la deuxième place du classement.