VIDÉO – "Danse avec les stars" : Bilal Hassani éblouit le jury et le public avec une danse contemporaine puissante

On attendait sa prestation avec impatience. Après avoir un peu déçu les juges et terminé au face-à-face la semaine dernière, Bilal Hassani avait la pression ce soir. Le chanteur qui avait fait un sans-faute jusqu'au dernier prime a tenté de redorer son image avec un contemporain sur le titre Kid, d'Eddie de Preto. Et c'est réussi !

C'est un Bilal sans perruque et "sans armure", comme il l'a dit lui-même, qui s'est lancé sur une chanson qui le touche au plus profond de lui-même puisqu'elle parle d'identité et de la virilité qu'on attend en général des hommes. "Tu seras viril mon kid, je n'veux voir aucune once féminine/Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire/Et Dieu sait, si ce sont tout de même les pires à venir/Te castrer pour quelques vocalises", chante Eddy de Pretto.