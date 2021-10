"HPI" saison 2 : Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou ont commencé le tournage

Alors que Karadec fait l’objet d’une procédure de l’IGPN, Morgane va avoir à faire à Roxane Ascher, une enquêtrice opiniâtre chargée d’évaluer sa contribution – et ses ravages – dans la police. Et comme si ça ne suffisait pas, le commandant Karadec ne sera pas insensible au charme de cette policière qui lui ressemble... Avec son cerveau en perpétuelle ébullition, Morgane est-elle enfin prête pour une vie normale ? Finira-t-elle par s’intégrer dans la police et régler ses problèmes avec l’autorité ? On a hâte de découvrir ça.