"Un nouveau chapitre commence" : la suite de "Sex and the City" se dévoile enfin dans une bande-annonce

PREVIEW – Prévue pour être diffusée le 9 décembre sur HBO Max aux États-Unis, la nouvelle salve d’épisodes suivant Carrie Bradshaw et ses copines se dévoile (un peu) dans un court teaser qui donnent très envie de retrouver nos New-Yorkaises préférées.

New York retrouve sa narratrice. Carrie Bradshaw rouvre les portes de son pimpant quotidien dans la toute première bande-annonce de And just like that…, la suite de Sex and the City. "On dit que certaines choses ne changent jamais. Mais la vérité, c’est que la vie est pleine de surprises", raconte en voix-off l’héroïne jouée par Sarah Jessica Parker. "Alors que votre histoire se déroule, la ville se réinvente. Et d’un seul coup, un nouveau chapitre commence", poursuit-elle. Rien d’étonnant donc à ce qu’à l’écran, les nouveaux visages défilent.

Un baiser entre Carrie et Big

Si la vidéo s’ouvre sur Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis), toutes excitées de pouvoir prendre leur table au restaurant, elle est surtout l’occasion d’introduire celles et ceux que le public découvrira durant ces dix épisodes inédits. L’ex-star de Grey’s Anatomy Sara Ramirez semble partager le micro de Carrie qui a désormais son propre podcast. Nicole Ari Parker, présentée comme la digne héritière de la sexy Samantha, fait, elle aussi, ses débuts dans l’univers créé par Candace Bushnell.

Le retour des personnages plus anciens fait battre le cœur un peu plus vite. Des filles de Charlotte et Harry maintenant adolescentes, à Steve et Brady – les hommes de la vie de Miranda, en passant par Natasha, l'ancienne rivale sentimentale de Carrie. Sans oublier Anthony et Stanford, dont l’interprète Willie Garson est décédé avant la fin du tournage. Et puis il y a ce baiser échangé entre Carrie et Big, signe que tout semble aller pour le couple que les rumeurs voyaient déjà en plein divorce.

Mais cet aperçu est finalement beaucoup trop court et ne dit absolument rien des intrigues à venir. Si certains fans ont joué aux détectives en guettant le tournage, qui s’est aussi exporté à Paris, la production refuse de lâcher quoi que ce soit. "Je ne vous raconterai rien, de la même manière que je ne vous dirais pas ce que je vous ai acheté pour Noël", s’amuse le producteur et scénariste Michael Patrick King dans Vogue. "Vous pouvez voir le paquet et il est sublime. Pourquoi est-ce que je gâcherais la surprise ?", poursuit-il. L’ouverture des cadeaux est prévue pour le 9 décembre sur HBO Max outre-Atlantique. Aucune date de diffusion française n’a pour l’instant été annoncée.

Delphine DE FREITAS

