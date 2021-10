Carrie et Big surpris à Paris pour le tournage de la suite de "Sex and the City"

LOVE IS IN THE AIR - Sarah Jessica Parker et Chris Noth ont été aperçus ce dimanche sur le célèbre pont des Arts où leurs personnages se sont avoués leur amour à la fin de la saison 6. Le voyage de la dernière chance pour ceux qu’on dit sur le point de divorcer dans les prochains épisodes ?

Leur présence dans la capitale a été gardée secrète jusqu’au dernier moment. Sarah Jessica Parker et Chris Noth ont posé leurs valises à Paris le temps du tournage de And Just Like That…, la suite tant attendue de Sex and the City qui sera diffusée à partir du mois de décembre sur la plateforme HBO Max aux États-Unis. Les deux acteurs ont été aperçus dimanche soir par des passants chanceux et des paparazzis bien informés sur le pont des Arts, au cœur de la ville. Un décor symbolique pour le couple de fiction, car c’est là qu’ils ont fini par retomber dans les bras l’un de l’autre.

Dans le final de la sixième et dernière saison, Carrie Bradshaw s’envole pour Paris où elle rejoint son petit ami Alexandre Petrovsky. Sauf que la journaliste new-yorkaise, livrée à elle-même dans la ville de la mode sans parler un mot de français bien avant Emily in Paris, s’y ennuie ferme et remet en question sa relation. Jusqu’à ce que Big la rejoigne par surprise, lui déclarant son amour sur le fameux pont des Arts. Près de 20 ans plus tard, les tourtereaux les plus torturés du petit écran s’y sont donc retrouvés pour des raisons dont on ignore encore tout.

Une saison en hommage à Willie Garson, décédé en septembre

Serait-ce une escapade pour célébrer leur amour ou un voyage de la dernière chance pour le couple ? Des extraits de scénario ayant fuité cet été assuraient que Carrie n’était plus très sûre de sa relation avec Big, certaines rumeurs parlant même de divorce entre les deux héros. Difficile de tenter de deviner quoi que ce soit en regardant les photos du tournage parisien.

Les comédiens apparaissent souriants, toujours aussi complices. Les médias anglo-saxons n'étaient pas en mesure non plus d'annoncer combien de temps durerait le tournage parisien et si d'autres membres du casting avaient fait le déplacement jusqu'en France.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.