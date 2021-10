"Alita : Battle Angel" ce dimanche sur TF1 : qui est Rosa Salazar, l'héroïne bien réelle du film de Robert Rodriguez ?

Alita, c’est une moitié de cyborg amnésique, abandonnée dans l’immense décharge à ciel ouvert d’une cité post-apocalyptique où les humains et les robots cohabitent entre deux tournois de MotorBall, un sport mécanique extrême où tous les coups sont permis. Retapée par le mystérieux Dr Ido, elle va partir à la découverte de ses origines… bien plus brutales que son apparence d’ado mignonne ne le laisse suggérer.

Sous le masque numérique de l’héroïne d’Alita : Battle Angel, diffusé ce dimanche soir sur TF1, il y a un cœur qui bat. Celui de Rosa Salazar, 33 ans, une comédienne que les fans de fantastique ont pu apercevoir dans le récent Bird Box sur Netflix. Et qui avait jusqu’ici tenu de petits rôles au cinéma dans Divergente 2 et Le Labyrinthe : La Terre Brûlée.

Non seulement c’est moi sur l’écran. Mais c’est encore moi plus que la personne assise devant vous - Rosa Salazar

"Non seulement c’est moi sur l’écran. Mais c’est encore moi plus que la personne assise devant vous", insiste la jeune femme. "Oui c’est vrai ils ont capturé mon look, ma bouche, ma peau, mes cheveux, mes yeux même s’ils sont agrandis. Mais c’est comme s’ils avaient capturé ce qu’il y a de plus vrai en moi. Mes émotions. Mon essence."

Pour incarner ce personnage explosif, inspiré d’un célèbre manga japonais, Rosa Salazar a découvert les joies de la motion capture. 16 heures par jour, pendant toute la durée du tournage, elle a revêtu un casque et une combinaison qui ont enregistré sa performance jusque dans les moindres détails. De quoi s’interroger sur ce qui reste à l’écran de la comédienne, que nous avions rencontré à Paris en 2019, à la sortie du film en salles.

"Lorsque j’ai décroché ce rôle, j’ai eu l’impression d’entrer dans le Panthéon de ses héroïnes à la fois dures, émouvantes, dynamiques et toujours centrales dans l’histoire", savoure Rosa Salazar, citant Ripley dans Aliens le Retour, Sarah Connor dans les deux premiers volets de Terminator ou encore Neytiri dans Avatar.

Alita : Battle Angel est un vieux projet de James Cameron qui, après l’avoir reporté à plusieurs reprises, en a confié les rênes à Robert Rodriguez (Desperado, Sin City) afin de se consacrer à Avatar et ses suites. Il en a tout de même co-écrit le scénario, inspiré par un personnage qui s’inscrit dans la lignée des femmes à poigne qui jalonnent sa filmographie.

Pour achever de nous convaincre, la comédienne met en avant cette petite anecdote : "Lorsque j’ai vu le film la première fois, j’ai repéré ce truc que je fais tous le temps avec mes lèvres, pendant la scène du baiser sur le pont. C’est un petit tremblement que je suis la seule à remarquer en temps normal et qui m’agace."

J’ai cumulé trois jobs tout en prenant des cours de comédie. Je rêvais de faire ce métier et rien ne pouvait se mettre en travers de ma route - Rosa Salazar

Il y a encore quelques années, "je roulais à 100 à l’heure à travers Los Angeles pour aller d’une audition à l’autre. J’essayais de gravir cette montagne… et personne ne m’a aidé", se rappelle cette enfant des services sociaux. "J’ai grandi dans un coin pas très agréable du Maryland. J’ai été émancipée à l’âge de 15 ans et j’ai cumulé trois jobs tout en prenant des cours de comédie. Je rêvais de faire ce métier et rien ne pouvait se mettre en travers de ma route."

Un vécu qui faisait d’elle l’interprète idéale d’Alita. "Elle a l’impression d’être insignifiante… moi je n’étais qu’un détritus. J’étais comme elle !", s'emporte la comédienne, soudain émue. "L’autre jour j’étais à Séoul pour la promo et je regardais un poster géant du film. Je me suis revue en train de livrer de la bouffe sur mon vélo sous la neige... Je n’arrive pas à y croire", glisse-t-elle, un trémolo dans la voix. "Tout est possible dans la vie."