Barbara Pravi en route pour remporter l’Eurovision ? 3 raisons d’y croire

Sa cote a grimpé chez les bookmakers, début mai, et n'a que peu bougé depuis. Barbara Pravi s'est même affiché en tête des pronostics du site EurovisionWorld avec 19% de chances de l’emporter. Un score dont elle s’étonnait elle-même sur ses comptes de réseaux sociaux. "Ça c’est fou", écrivait-elle en story Instagram lundi 10 mai, reconnaissant que "ça allait encore bouger un peu". La Française devance de peu la Maltaise Destiny et le Suisse Gjon’s Tears, demi-finaliste de "The Voice" il y a deux ans , les autres grands favoris de la compétition. Jeudi 4 mai, la Française pourrait gagner de nouveaux supporters à l’issue de ses premières répétitions sur la scène du Rotterdam Ahoy. L’an dernier, Duncan Laurence menait le même classement de prédictions avant de finalement repartir avec le trophée. Un signe à tempérer puisque, depuis, les champions italiens, un groupe de rock, a pris la tête.

Et si l’optimisme était l’un des moteurs essentiels d’une victoire ? Même si le public français ne pourra pas voter pour elle, la ferveur populaire autour de Barbara Pravi pourrait la pousser à se dépasser encore davantage. On le répète tous les ans depuis 44 ans, la France n’a plus apposé son nom au palmarès de l’Eurovision depuis Marie Myriam en 1977 avec "L’Oiseau et l’enfant". Dans sa bio de profil sur Instagram, Barbara Pravi raconte qu’elle "chante avec les oiseaux". Vous y voyez un signe ? Nous aussi. D’autant que la victoire de la jeune Valentina à l’Eurovision Junior l’automne dernier a déjà donné des ailes à la délégation tricolore, qui pourrait donc bien organiser prochainement les deux versions du concours en l’espace de six mois.