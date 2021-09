"Danse avec les stars" : que devient Lââm ? Laam à l'Elysée, lors du dîner d'honneur de l'ex-président tunisien Beji Caid Essebsi à Paris en 2015. − AFP

PORTRAIT – La chanteuse à succès des années 1990 fait son retour sur le devant de la scène avec "Danse avec les stars". Et elle compte bien en profiter à fond.

C'est un beau cadeau d'anniversaire. La chanteuse Lââm qui vient de fêter ses 50 ans, participera à la nouvelle saison de "Danse avec les stars". "Je suis très heureuse de faire cette émission. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisie. Moi, je m'attendais plus à faire Danse avec les cafards !", s'est amusée la chanteuse durant la journée de promotion de l'émission. Propulsée sur le devant de la scène en 1985 avec la reprise du titre de Michel Berger Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, Lââm a connu un très gros succès dans les années 1990. Son premier album Persévérance, sorti en 1999, regorge de tubes (Jamais loin de toi, Les enfants de l'an 2000) et se retrouve même sacré disque de platine avec plus de 500.000 exemplaires vendus. Le suivant, Une vie ne suffit pas, sorti en 2001, décroche très rapidement un disque d'or, avec plus de 100.000 exemplaires vendus. Lââm se lance alors dans la comédie musicale Cindy, produite par Luc Plamondon, mais le spectacle est un échec. Elle renoue avec le succès an 2005 avec le single Petite sœur qui se vend à plus de 250.000 exemplaires, mais ses albums suivants Pour être libre (2005) et Le sang chaud (2006) passent cependant inaperçus.

Dans l'industrie du disque, ma carrière est terminée, on ne veut pas me signer, je ne suis plus à la mode. Je fais partie des vieilles - Lââm

"Dans l'industrie du disque, ma carrière est terminée, on ne veut pas me signer, je ne suis plus à la mode. Je fais partie des vieilles, mais j'ai fait mon deuil. 'Danse avec les stars' me remet dans la lumière", lance avec beaucoup de lucidité Lââm qui espère montrer une autre image d'elle-même. "Je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui et même si je suis très complexée, je me dis que je n'ai rien à perdre, à part 20 kilos !".

En revenant dans la lumière, Lââm espère reprendre le dessus sur la dépression qui l'a terrassée durant 10 ans. Poussée par son mari à repasser le casting de DALS (qu'elle avait déjà passé il y a quelques années, sans succès), Lââm admet avoir souffert de son passage à vide. "Je commençais un petit peu à me trouver dans un trou, je n'arrivais pas à m'en sortir, je ne savais pas où j'allais", a-t-elle avoué. "J'avais vraiment envie de respirer et de m'éclater à nouveau".

Rania Hoballah

