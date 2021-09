"Danse avec les stars" : qui est Moussa Niang ?

De "Koh-Lanta" à "Danse avec les stars", il n'y a qu'un pas. La preuve avec Moussa Niang, candidat emblématique du jeu d'aventure de TF1, qui fait partie du casting de la nouvelle saison de "DALS". Après Moundir et Laurent Maistret, c'est le troisième aventurier à se frotter à la danse de salon. "Il y a beaucoup de similitude entre 'Koh-Lanta' et 'Danse avec les stars'", a confié Moussa lors de la journée de promotion du programme. "J'ai envie de relever ce challenge et de montrer aux jeunes qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. On peut partir de rien et les étoiles à force de détermination".

Et il sait de quoi il parle. Né le 20 juillet, Moussa a grandi en banlieue parisienne. Il raconte que c'est le sport qui lui a sauvé la vie en lui offrant une chance de s'en sortir. Gérant d'un vidéoclub à 17 ans, il découvre les sports de combat et finit par remporter le titre de double champion du monde de sanda (un art martial chinois, ndlr).