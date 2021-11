REVIVEZ - "Danse avec les stars" : Bilal Hassani, Tayc et Michou en finale, Aurélie Pons éliminée

L'AVIS DES JUGES





Alors, cette samba de Michou ? Le principal intéressé s'est éclaté. Mais les juges ? Chris Marques "a absolument kiffé". "On est sur une samba plutôt lente, on voit que tu la guides, que tu prends ton temps (...), que tu es dans l'échange avec Elsa. C'est pas mal du tout", dit-il. Denitsa Ikonomova a été "très surprise". "Michou tu as pris des risques, tu étais très expressif, tu t'amuses" poursuit François Alu, notant que "c'était parfois inégal". "Continue à transgresser, moi ça me plaît", dit-il. Et JPG ? "C'était formidable (...). Aucune critique à faire (...). Michou, tu es un chou tout entier".





Les notes : un 10 du généreux Jean-Paul Gaultier, suivis de deux 7 et d'un 8 de Chris Marques, pour un total de 32 points.