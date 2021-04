"Scotchés et terrifiés" : les frères Naudet racontent l'incendie de Notre-Dame dans un docu saisissant

C'est un drame qui a bouleversé le monde entier. Le 15 avril 2019, alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris est en pleine restauration, un gigantesque incendie ravage l'édifice vieux de plus de 850 ans. Sous le regard incrédule de milliers de personnes, la flèche, la toiture, l'horloge ainsi qu'une partie de sa voûte s'écroulent, suscitant une vive émotion. Devant leur télévision à ce moment-là, Jules et Gédéon Naudet sont sous le choc.

Jules Naudet : On était à New York, scotchés et terrifiés devant notre télévision comme le monde entier. Notre-Dame, c'est la cathédrale de notre enfance, car nous sommes nés à Paris. Rapidement, nous nous sommes rendus compte que nos amis américains, puis les gens autour du monde, ont tous ressenti cette même émotion face à ce drame. C'est comme si on avait appris qu'un membre de notre famille était à l'hôpital. Mais on ne s'est pas dit tout de suite qu'on allait faire un documentaire.

Comment expliquez-vous cette sidération ?

Gédéon Naudet : Qu'on soit religieux ou pas, Français ou pas, on s'est tous rendus compte qu'un monument sublime risquait de disparaître. Mais il y avait autre chose de plus traumatisant, qui nous a mis mal à l'aise, c'est cette sensation qu'un monument censé être immuable, risquait de disparaître. On a tous réalisé de façon inconsciente une chose terrifiante : rien de dure. C'est comme le Covid : du jour au lendemain, tout bascule et ce qu'on pensait acquis ne l'est pas.

Une fois encore vous rendez hommage aux pompiers...

Jules Naudet : Tout comme pour le 11 septembre, ils ont fait une fois de plus un travail hallucinant. C'est une profession qui se met en danger pour sauver des gens, et cette fois, pour sauver un symbole. On voit aussi à travers les différents témoignages toute leur dualité : un pompier ne souhaite pas qu'un feu se déclare, mais si c'est le cas, il veut être en première ligne pour l'éteindre. Il y a une certaine adrénaline à combattre le feu.

Gédéon : Il y a des corps de métier dont on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas mieux protégés et mieux payés. C'est fou car on les tient pour acquis. Quand on a besoin d'eux, on les applaudit, mais le lendemain on les a déjà oubliés.

En voyant le documentaire, on se dit que la solidarité peut faire des miracles, non ?

Jules Naudet : Oui, la vie est pleine de miracles. Ce qui est extraordinaire et qui nous réchauffe le cœur, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont là dans les moments difficiles. Même s'il peut être capable de choses horribles, l'être humain est aussi capable du meilleur dans ces moments-là.