Global Citizen Live : tout ce qu’il faut savoir sur le concert événement diffusé samedi sur TMC

De la musique pour changer le monde ? L’ONG Global Citizen crée l’événement ce samedi 25 septembre en organisant une incroyable série de concerts partout dans le monde. Le concept est simple : durant 24 heures, tous les fuseaux horaires seront occupés par des performances en live ou en différé, données depuis plusieurs grandes villes du monde comme New York, Los Angeles, Las Vegas ou encore Séoul. En France, c’est le Champ de Mars à Paris qui accueille une affiche séduisante avec Ed Sheeran, Christine and the Queens, les Black Eyed Peas, Charlie Puth, Doja Cat, Angélique Kidjo, la soprano Fatma Saïd et Sir Elton John en personne.

Souffrant d’une hanche, l’icône britannique a tenu à tout prix à participer au concert, avant de se faire opérer dans quelques jours à la Nouvelle-Orléans. "Je ne veux pas laisser tomber une organisation caritative", a expliqué l'interprète de "I'm Still Standing" qui jouera cinq chansons devant les 20.000 spectateurs qui ont obtenu des billets gratuits en signant des pétitions ou en partageant des messages sur les réseaux sociaux. Un show qui sera diffusé en exclusivité à la télévision française sur TMC à partir de 21h05. Il sera par ailleurs aussi visible sur Apple Music, Apple TV, YouTube et Twitter.

Global Citizen, c'est le bébé de Hugh Evans, un Australien de 38 ans qualifié de "prodige dans le monde de la philanthropie" par le New York Times. Au printemps dernier, il avait organisé à Los Angeles le "Vax Live", un concert en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Jennifer Lopez ou les Foo Fighters étaient sur scène tandis que le président américain, Joe Biden, le Pape François, ou encore les acteurs Ben Affleck et Sean Penn, avaient livré des messages vidéo.

Le "Global Citizen Live" de samedi doit cette fois permettre, selon ses organisateurs, d'appeler "les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes". Parmi elles, "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine". Pour en savoir plus, rendez-vous sur GlobalCitizenLive.org.