Les retrouvailles des héros de "Friends" seront diffusées le 24 juin en prime sur TF1

À VOS AGENDAS - Déjà disponible sur Salto, l'émission spéciale réunissant Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer s'offre la case du soir de la première chaîne qui proposera dans la foulée dix épisodes cultes de la série.

Près de deux décennies n'auront pas suffi à amoindrir la passion des fans. Les admirateurs des six amis les plus célèbres de New York ont rendez-vous jeudi 24 juin dès 21h05 sur TF1 pour la diffusion en clair de l'émission spéciale réunissant l'ensemble du casting de la série culte. Friends : les retrouvailles sera proposée en version française par la première chaîne qui, si elle multiplie les rediffusions du show sur ses petites sœurs de la TNT, n'en avait jamais diffusé un seul épisode. Jusqu'à présent. Dix parmi les plus cultes seront programmés dans la foulée de ce prime spécial à partir de 23h15. L'occasion de retrouver Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, et David Schwimmer dans les rôles qui les ont rendus célèbres.

Lady Gaga qui chante "Tu pues le chat"

Pendant plus d'une heure trente, les stars de Friends ravivent leurs souvenirs les plus heureux et livrent des anecdotes encore méconnues du public qui les a suivis pendant dix saisons de 1994 à 2004. Difficile de ne pas verser quelques larmes en les voyant tous retrouver le plateau 24 où les décors ont été reconstruits à l'identique. De l'appartement de Rachel et Monica à celui de Joey et Chandler, en passant par le célèbre Central Perk. Friends : les retrouvailles donne également la parole aux créateurs de la série Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane qui analysent le phénomène qu'est devenue cette histoire simple évoquant le quotidien de six amis.

Pas un hasard si cette émission spéciale se fait la plus tendre quand les six acteurs ne sont qu'entre eux, rejouant les scènes les plus mémorables de dix années d'amitié à l'écran. Friends : les retrouvailles s'amuse à inviter quelques personnalités, faisant chanter à Lady Gaga le hit de Phoebe "Tu pues le chat" et faisant défiler Justin Bieber dans un étrange costume rappelant bien des souvenirs. Des passages dont ont été privés les spectateurs chinois mais que les Français pourront découvrir en intégralité. Disponible sur Salto depuis le 27 mai en simultané avec la diffusion américaine sur HBO Max, le programme "a battu tous les records" sur la plateforme française allant jusqu'à représenté "21% de sa consommation globale" le jour de sa mise en ligne, selon son directeur général Thomas Follin.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.