"Danse avec les stars" : qui est l'humoriste Gérémy Crédeville ?

Il fait partie des humoristes qui montent. Gérémy Credeville se lancera dans l'aventure "Danse avec les stars" le 17 septembre prochain sur TF1. Ancien sportif, la compétition ne lui fait pas peur, même si son niveau de danse est "vraiment nul". "Je suis niveau Madison -2, j'espère être la quiche à l'entraînement et l'homme du match sur le parquet", s'amuse le grand blond qui compte jouer la carte de l'humour. "Il y a un côté attachant dans le fait d'être nul et de vouloir progresser", lance-t-il.

Il gagne alors le Tremplin des jeunes talents humoristiques du Festival d'Ailleurs et d'à côté, et se produit dans des cafés-théâtres tout en prenant des cours de comédie. Il participe à de nombreuses émissions comme "On ne demande qu'à en rire" sur France 2 ou le "Jamel Comedy Club" sur Canal +. Repéré par Arthur il est régulièrement invité dans ses émissions sur TF1, "Vendredi tout est permis" et "Pas de ça entre nous !".

Chroniqueur sur France Inter, il a également joué dans En famille, la série à sketchs de M6 où il incarnait le nouveau compagnon de Roxane (Charlie Bruneau). C'est aussi lui qui est mis KO par Mike Tyson dans la publicité Boursorama. Côté cœur, il est en couple depuis 10 ans et père de deux petites filles.