"The Voice All Stars" : 10 ans plus tard, Louis Delort subjugue à nouveau les coachs

PLANANT – Finaliste de la première saison de l'émission, le chanteur s'est qualifié aux auditions à l'aveugle de "The Voice All Stars".

Il avait marqué la première saison de "The Voice". Et il marquera également sans aucun doute cette édition All Stars. Âgé de 27 ans aujourd'hui, Louis Delort avait connu un joli parcours après sa première participation. L'ancien talent de Garou qui avait signé avec une maison de disque a sorti deux albums, remporté le NRJ Music Award de la révélation francophone en 2013 et même participé au spectacle 1789, les amants de la Bastille.

Toute l'info sur The Voice 2021

Malgré ce succès, il a eu envie de se confronter à nouveau au jugement des coachs en reprenant To Build a Home, de The Cinematic Orchestra. Et il a bien fait, puisqu'il a eu la joie de voir les cinq fauteuils se retourner. "T'es un martien", a lancé Patrick Fiori. "Mais d'où il sort ?", s'est demandé Zazie, qui ne connaissait pas le candidat.

Vocalement je ne t'ai pas reconnu, c'est très différent de ce que tu faisais avant - Mika

"C'est plus dur que la première fois", a admis Louis Delort, soulagé après sa prestation. "Vocalement, je ne t'ai pas reconnu, c'est très différent de ce que tu faisais avant", a avoué Mika. "J'ai grandi, j'ai pris de la maturité, j'ai construit une famille, des choses qui me plaisent et qui font du bien", a expliqué le jeune homme. "C'était le favori de la première saison, c'est lui qui aurait dû gagner !", a renchéri Florent Pagny. "Mais il est parti dans un truc et ça s'est compliqué dans sa tête. Il n'avait peut-être même presque pas envie de gagner", poursuit le coach. "C'est pas loin de la vérité", a admis Louis Delort qui avait vu la victoire aller à Stéphan Rizon. "Aujourd'hui je suis moins dans la lumière, j'avais envie de voir où j'en étais", a expliqué le talent qui a choisi d'aller dans l'équipe de Patrick Fiori.

Rania Hoballah

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.