"The Voice All Stars" – "Je suis méconnaissable" : découvrez l'étonnante transformation de Léo

SURPRISE – Candidat de la saison 2 de "The Voice Kids", Léo a fait un come-back très remarqué. Et même s'il n'a pas été retenu pour la suite de l'aventure, il a fait passer un joli message de tolérance.

On avait quitté un garçon de 13 ans timide et réservé. On retrouve un chanteur de 19 ans qui assume pleinement qui il est. S'il n'a pas été retenu pour la suite de l'aventure, Léo a marqué ce deuxième prime de "The Voice All Stars". "J'ai bien grandi et évolué. Entre ce que j'étais il y a 5 ans et ce que je suis devenu aujourd'hui, une nouvelle personne est née", explique le talent qui avait participé à la saison 2 de "The Voice Kids" dans l'équipe de Louis Bertignac. "Je me suis métamorphosé. Au-delà du physique qui a changé, la voix aussi s'est transformée. Je suis méconnaissable", admet-il dans son portrait.

Coupe au carré, yeux charbonneux, ongles rouges et costume noir et or, le talent perché sur des talons vertigineux a interprété I put a spell on you, de Sceamin' Jay Hawkins. Sa reprise a d'ailleurs interrogé les coachs qui se demandaient si c'était un homme ou une femme qui chantait. "Vous vous assumez, j'aime ça. Il a dû se passer des choses et vous présentez quelque chose de gonflé, mais vous êtes parfaitement vous-même", a lancé Zazie.

J'ai traversé différentes d'épreuves qui ont été sombres et difficiles - Léo

"J'ai traversé différentes d'épreuves qui ont été sombres et difficiles", a avoué Léo. "Aujourd'hui je voulais faire passer un message de tolérance, de paix, d'amour et de bienveillance dans une société qui, hélas, inflige énormément de codes et de standards. On peut être plongé dans le désespoir, mais il y a toujours une lumière qui se réveille en nous tôt ou tard". Un joli message d'espoir.

