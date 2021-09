VIDÉO - "The Voice All Stars" : Vincent Vinel et sa reprise de "Despacito" ne convainquent pas le jury

REPLAY - Le candidat, qui était arrivé en finale de la saison 6 de "The Voice", n'a pas été retenu pour la suite de l'aventure. Mais sa présence a réjoui les coachs.

Il avait marqué les auditions à l'aveugle de "The Voice 6" avec Love Yourself d'Eminem. Vincent Vinel a fait son grand retour ce samedi 25 septembre dans la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice All Stars". "Ce soir, j’arrive avec un nouveau concept", a prévenu le candidat malvoyant qui a repris Despacito au piano avec une intro un peu spéciale. "C'est encore MB14", s'amuse Florent Pagny au début de la prestation du chanteur.

Un choix étonnant qui a peut-être fait danser le jury et toute l'équipe en coulisses, mais qui n'a pas suffisamment convaincu les jurés. "On est très loin de ce que tu nous avais présenté !", a réagi Zazie en découvrant l'identité du jeune homme. "Alors là ! Mais comment ça va ? Quand est-ce que tu as appris l'espagnol ?", lui a demandé son ancien coach, Mika. "Hier", s'est amusé le talent qui a fait un sacré bout de chemin depuis sa première participation au programme.

"Tu es un caméléon, c'est ta plus grande force, mais c'est aussi un piège - Mika

"Ma vie est un enchantement", a confié Vincent Vinel qui a fait la première partie de Gims pour les Francofolies de Bulgarie et qui s'apprête à sortir son deuxième album. "Je suis aussi parrain de l'association des Amis du musée Louis Braille, qui permet aux personnes aveugles d'avoir accès à la culture et à la lecture".

"Tu es très créatif, mais là tu t'es présenté d'une manière telle que je ne t'ai pas reconnu", a avoué Mika. "Tu es un caméléon. Tu sais très bien comment changer ta voix, c'est ta plus grande force, mais c'est aussi un piège", a estimé le coach. "On ne s'est pas retournés parce qu'il y a des petites imperfections et qu'on est dans le All Stars. On se dit qu'il faut des talents bétons", a lancé Florent Pagny. Pas rancunier, Vincent Vinel a chanté Happy Birthday à l'émission, entouré des coachs. "T'aurais dû faire celle-là !", l'a taquiné Zazie.

