Un ancien de "The Voice", une star américaine… les prestations à ne pas manquer à l’Eurovision

Qui récoltera donc le plus de "And the 12 points go to… " ? Privé d’édition 2020 par la pandémie, l’Eurovision organise sa grande finale ce samedi 22 mai en direct de Rotterdam. Une soirée que manquera le dernier vainqueur en date, le Néerlandais Duncan Laurence ayant été testé positif au Covid-19 ce jeudi…

Vingt pays ont été sélectionnés à l’issue de deux demi-finales diffusées en direct cette semaine. Au total, ce sont vingt-six pays qui tenteront de décrocher le trophée en forme de micro. La France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont chaque année qualifiés d’office en tant que nations fondatrices de l’évènement. Les Pays-Bas ont décroché leur billet en tant que pays organisateur. Après avoir longuement écouté et regardé les prestations des différents artistes, voici ceux dont vous parlerez sans aucun doute à la machine à café lundi.