Eurovision : l’Islande ne chantera pas en direct à cause d'un test positif au Covid-19

La déception est grande du côté de Daði og Gagnamagnið, qui était déjà candidat à l’Eurovision l’an dernier avant que l’évènement ne soit annulé à cause de la pandémie. À défaut de prendre part au concours, les Islandais ont gagné le cœur du public avec leur titre "Think about things". La chanson qu’ils devaient interpréter devant l’Europe entière est devenue l’un des tubes de 2020 et a été écoutée plus de 7 millions de fois sur Spotify. Un succès qu’ils pourraient réitérer en remportant l’Eurovision.

Selon le site EurovisionWorld.com, le groupe occupe la 5e place parmi les favoris avec 6% de chances de victoire. Un classement que mènent désormais les rockeurs italiens de Maneskin (22%), talonnés par la Française Barbara Pravi (19%) avant la grande finale de samedi.