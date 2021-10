"Fugueuse" sur TF1 : la prostitution des mineurs, un fléau difficile à combattre

Afin de sensibiliser à ce sujet, TF1 diffuse ce jeudi les deux derniers épisodes de la première saison de Fugueuse, une fiction coup de poing qui suit la descente aux enfers d'une jeune fille de bonne famille qui sombre dans la prostitution après avoir été manipulée par un proxénète dont elle tombe follement amoureuse. Comme le montre la série, aujourd'hui, des adolescentes de tous les milieux sociaux et économiques tombent dans le piège de la prostitution et pas seulement des jeunes filles en grande précarité.

C'est un véritable fléau. Depuis quelques années, la prostitution des mineurs a explosé en France. D'après un rapport remis en juillet 2021 par le ministère des Solidarités et de la Santé, ils seraient entre 7000 et 10.000, très majoritairement des jeunes filles de 15 à 17 ans, à vendre leur corps sur des sites de petites annonces. Un chiffre effarant, mais probablement en deçà de la réalité.

Car, si la prostitution des mineures a toujours existé, l'émergence des réseaux sociaux joue un rôle dans l’accélération de l’engrenage. Selon une étude de la police citée dans le rapport, 85% des mineures victimes sont exploitées par des "proxénètes de cité", une tendance apparue en 2015 et qui a "rapidement pris son essor". Ce fléau est d'autant plus difficile à combattre qu'une part importante des jeunes filles concernées ne se considèrent pas comme des victimes. C'est le cas de Louna, 17 ans, qui a accepté de témoigner dans le documentaire Prostitution : ados en danger, réalisé par Pauline Liétar et diffusé juste après la fiction, à 23h10.

La jeune fille peut enchaîner une dizaine de passes par jour. "On ne peut pas dire que c’est du plaisir quand 15 hommes nous passent dessus. À un moment, on ne ressent plus rien", explique l'adolescente qui dit pouvoir gagner jusqu'à 1700 euros en une journée. "Quand tu vois que tu gagnes le salaire de quelqu’un en une journée, tu te dis 'Un travail normal, ça sert à quoi ?'".