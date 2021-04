"How I Met Your Mother" s’offre une série dérivée avec Hilary Duff L'actrice Hilary Duff tiendra le premier rôle de "How I Met Your Father", série dérivée de "How I Met Your Mother" sur la plateforme Hulu. − CBS/AFP

AU NOM DU PÈRE – La star de "Younger" incarnera la Ted Mosby au féminin dans "How I Met Your Father", la série dérivée de la sitcom culte des années 2000-2010. Son personnage, Sophie, racontera à son fils comment elle a rencontré son père.

Le concept est le même. Mais l'expérience sera forcément différente. Sept ans après la diffusion de son ultime épisode, How I Met Your Mother renaît de ses cendres avec un nouveau projet qui sera portée par Hilary Duff. La comédienne de 33 ans tiendra le premier rôle de How I Met Your Father, une série dérivée qui reprendra tous les ingrédients de la sitcom culte. Une héroïne en quête du grand amour, une bande de copains déjantés et les soucis qui vont avec. La star de Younger sera Sophie, la Ted Mosby au féminin, qui racontera à son fils comment elle a rencontré son père.

Une quête de l'amour dans le New York d'aujourd'hui

"Son histoire nous renvoie à l’année 2021 lors de laquelle Sophie et son petit groupe d’amis très soudé essaient de définir qui ils sont, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l’âge des applications de rencontres et des options illimitées" détaille le premier synopsis dévoilé par la plateforme Hulu qui diffusera le programme. "Grande fan de la série originale", Hilary Duff se dit "honorée et même un peu nerveuse" que les créateurs de How I Met Your Mother "lui fassent confiance avec la suite de leur bébé".

Carter Bays et Craig Thomas seront les producteurs exécutifs de cette nouvelle série. "Nous avons hâte que le public rencontre Sophie et son gang, et les voie trouver l’amour dans le New York d’aujourd’hui. Et nous espérons que personne ne trouve étrange que Bob Saget prête sa voix à la vieille Hilary", s’amusent-ils dans un communiqué. Dans How I Met Your Mother, c’est l’acteur vedette de la Fête à la maison qui narrait l’histoire de Ted Mosby à ses enfants. How I Met Your Father sera supervisée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, les showrunners des pépites This is us et Love, Victor.

The Hollywood Reporter souligne qu’il s’agit "au moins de la troisième tentative" de faire perdurer l’héritage de How I Met Your Mother. Si les précédents projets n’ont jamais vu le jour, celui-ci semble bien parti car dix épisodes ont déjà été commandés. La date de diffusion, elle, n’a pas été communiquée. La plateforme Hulu appartenant au groupe Disney, on peut imaginer que How I Met Your Father débarque en France en tant que programme "Star Originals" sur Disney+ comme ça a été le cas pour la romcom LGBT+ Love, Victor.

Delphine DE FREITAS