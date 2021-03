"Ici tout commence" fête son 100e épisode vendredi sur TF1

C'est un joli symbole. Lancée le 2 novembre dernier, Ici tout commence fête ce vendredi son 100e épisode. Les fans de la série quotidienne de TF1 auront par ailleurs le droit à une double dose à partir de 18h05, puisque l'épisode prévu ce jeudi a été décalé au lendemain en raison de la conférence de presse de Jean Catex qui devrait annoncer de nouvelles restrictions pour l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Ce sera l'occasion de découvrir le sort réservé à Hortense, retenue prisonnière par Hugues à son domicile, et la nouvelle intrigue concoctée par les scénaristes qui tournera autour de Greg (Mikaël Mittelstadt). Deux nouveaux personnages feront par ailleurs leur entrée au sein de l'Institut : Delphine et Benoit Delobel, les parents de Greg, interprétés par Christelle Reboul et Joseph Malerba. "L'épisode 100 lance une nouvelle arche marquée par l'arrivée du chef Delobel, père de Greg, aux méthodes assez spectaculaires. Cela va donner lieu à plus de préparations filmées", a expliqué la productrice Sarah Farahmand à Télé Star.