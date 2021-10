Marine Delterme, dans "Loin de chez moi" sur TF1 : "À la télévision les femmes sont reines"

Oui, cette jeune fille qui rentre dans ce microcosme qu'est une famille va bouleverser les choses. Dans les deux sens, d'ailleurs. On parle souvent des faits-divers autour des jeunes filles au pair maltraitées, mais il y a aussi des baby-sitters qui créent des problèmes en maltraitant les enfants par exemple. C'est d'ailleurs tout le problème : ce sont des jeunes filles dont on doit, au final, s'occuper comme un enfant.

J'ai eu plus de problèmes quand j'ai commencé à être mannequin en France qu'à New York - Marine Delterme

J'en garde un très bon souvenir. En réalité j'ai eu plus de problèmes quand j'ai commencé à être mannequin en France. Je sortais de la fac de droit et j'ai été projetée dans des agences avec des façons de faire brutales. J'ai entrevu un milieu trouble, dont on parle plus aujourd'hui et ça ne m'a pas plu du tout… J'ai donc quitté ce milieu avant d'être à nouveau approchée. Mais j'ai eu la chance de travailler dans une agence bienveillante et dirigée par des femmes. Quand je suis allée à New York, c’était fabuleux.

Oui, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Justement, il était venu à New York et je lui avais prêté mon appartement ! On s'aime beaucoup, mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Ça a été un réel plaisir, car Marc, c’est un monde à lui tout seul ! On s'est tout de suite compris sans devoir se parler.

TF1 se dirige vers des fictions très engagées, sur des faits de société. C'est important que la télévision éveille les consciences ?

C’est primordial. TF1 a endossé un rôle de lanceur d'alerte, et c'est important quand on touche autant de gens de ne pas être vain. Je trouve que la télévision a pris un virage incroyable. Il y a un grand niveau d'exigence. Grâce aux séries, on peut développer un personnage et c'est passionnant. Et je trouve qu'à la télévision, les femmes sont reines. On leur offre de très beaux rôles.

La télévision a donc réussi sa mue ?

Oui, complètement. Moi, quand j'ai commencé à jouer dans des séries on me disait que j'étais folle. Mais je ne suis pas quelqu'un de snob, j'ai toujours aimé les séries, j'ai grandi avec. Et aujourd'hui tout le monde y vient.

Alice Nevers s'apprête à tirer sa révérence après 18 saisons. C'est difficile de lui dire au revoir ?

En fait, je me suis dit que je ne pouvais pas jouer Alice Nevers jusqu'à 80 ans ! Comme pour tout le monde, la période du Covid m'a poussée à la réflexion. Avec TF1 nous avons décidé ensemble d'arrêter cette magnifique aventure et j'ai tout de suite enchaîné avec Loin de chez moi et Manipulations sur France 2. J'ai donc beaucoup de plaisir de m'envoler ailleurs même si j'ai un petit regret de la laisser évidemment. Mais je suis contente, car nous allons offrir un très beau final à la hauteur de cette série aussi emblématique et forte.