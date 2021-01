"Je te promets" : la série-événement de TF1 est déjà disponible sur Salto

Ils ont ouvert les portes de leur quotidien un peu plus tôt que prévu. Les héros de Je te promets ont déjà commencé à raconter leurs histoires sur la plateforme Slato, qui propose depuis ce samedi 23 janvier l’intégralité de la première saison de cette adaptation française de la série américaine This is us.

Douze épisodes de 52 minutes qui portent un regard sans concession sur les relations humaines. De l’amour à la rupture, de la vie à la mort sur fond de grands classiques de la chanson française - à commencer par la chanson de Johnny Hallyday qui donne son titre au programme.