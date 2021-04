Jean-Luc Reichmann positif au Covid-19 : "Les 12 coups de midi" pas impactés

Surprise, ce dimanche, pour les auditeurs de Pascal Nègre sur RFM. Reconverti animateur radio, l’ancien patron d’Universal Music France devait recevoir en studio Jean-Luc Reichmann dans son émission du week-end. Mais ce dernier a été contraint d’annuler sa venue, comme l’a annoncé son hôte aux auditeurs.

"Jean-Luc n’est pas en studio, il est chez lui, et moi je suis chez moi d’ailleurs", a-t-il expliqué, avant d'échanger par téléphone avec le présentateur du jeu Les 12 coups de midi sur TF1. "Tu as le Covid actuellement", lui a-t-il lancé. "Yes !", a répondu l’intéressé. Estimant que la contamination avait pu provenir de ses enfants, Jean-Luc Reichmann a invité les auditeurs à prendre "un maximum de précautions et de sécurité". Et de confier : "C’est vrai que ça ratatine complètement."