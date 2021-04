Mathieu ("Koh-Lanta") : "Dans ma tête, on était sur un boulevard pour faire sauter les rouges un par un"

Juste avant l’épreuve d’immunité, vous dites "ne pas vous sentir du tout en danger". Avez-vous été victime d’un excès de confiance ?

Non parce que je disais surtout ne pas me sentir en danger par rapport au vote. Mais en fait, je me suis gouré. Je ne pensais pas que c’était mon heure et qu’il y aurait une épreuve statique. Jésus m’a puni (il rit). Dès que j’arrive sur l’épreuve, je sais que ça va sentir le roussi pour moi et ça n’a pas manqué. Quand Denis annonce que le premier qui tombe aura un désavantage, je sais que ça se jouera entre Thomas, Arnaud et moi.

Quand Denis Brogniart parle de "pénalité", vous pensez que ça peut entraîner le départ de l’un d’entre vous ?

Franchement, oui. Pour moi, c’était soit une élimination directe et on disait tchao à celui qui tombait, soit une dinguerie comme ce qui s’est passé, soit un double vote. Si c’était un double vote, je pense que ce serait passé pour moi parce que j’étais plutôt aimé. Mais quand Denis a prononcé le mot "duel", je me suis dit "aïe, aïe, aïe". Et quand Jonathan a dit "Thomas", je me dis "jackpot".

Il se passe quoi justement dans votre tête quand Jonathan désigne Thomas pour vous affronter en duel ?

Avant même qu’il ouvre la bouche, je savais qu’il allait le choisir. D’emblée, je me dis "bravo Jonathan !" parce que j’aurais fait exactement pareil. C’était la guerre entre les jaunes et les rouges. Même si on se respectait, attention ! Quand vous mettez deux fortes têtes face-à-face, vous savez qu’il y aura une cassure au mental chez les jaunes ensuite. D’un côté, c’est horrible parce que c’est vraiment le seul avec qui je n’aurais pas voulu me battre. Et d’un autre côté, je pense que c’est magnifique parce que la fin va être extraordinaire peu importe l’issue. C’est un combat "entre frères", ce n’est pas banal du tout. Et je ne suis pas quelqu’un de banal non plus.