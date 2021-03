Bracelet noir, talisman, quitte ou double... mode d'emploi des "armes secrètes" du nouveau "Koh-Lanta"

Composé de deux parties, il sera remis aux deux binômes qui commanderont cette année l’équipe rouge et l’équipe jaune. Chaque membre du binôme en possèdera une partie. Le talisman pourra alors être utilisé de deux manières. En mode défensif, celui qui utilisera sa partie du talisman bénéficiera de l’immunité lors du conseil. Mais son binôme ne pourra alors plus se servir de la sienne, devenue inactive !

Enfin, last but not least, cette arme secrète aussi simple que diabolique permettra à celui ou celle qui en dispose de priver un aventurier de sa voix… pour s’en servir à sa guise lors du conseil ! Autant dire qu’il va falloir soigner les alliances dès le début de l’aventure, car cette arme pourrait se révéler décisive sur la route vers la finale.