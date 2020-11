VIDÉO - "Devenir comédien, ça peut être une belle reconversion !" : Brice, le miraculé de Koh-Lanta

Depuis plusieurs épisodes, on essayait de le pousser vers la sortie et puis surprise : il est toujours dans l’aventure. Brice a en effet réussi, grâce à une alliance de dernière minute avec Loïc et Dorian, à éliminer Angélique, quand sa sortie du jeu semblait inévitable. Résultat : il fait partie des 5 derniers candidats de l’aventure qui vont s’affronter ce vendredi 27 novembre au cours de la mythique épreuve d’orientation.

Une fierté pour cet aventurier, qui rêvait de cette aventure depuis qu'il est enfant. Une aventure qui n'était pas franchement comme il l'avait imaginée... "Je ne pensais pas que c'était aussi dur mentalement et physiquement", confie à LCI celui qui a le plus perdu de poids pendant le jeu (VOIR NOTRE VIDEO CI-DESSUS). "J’étais parti dans l’idée que c’était de la télévision, je me suis dit ‘on va quand même nous aider’, et je me rappelle de la deuxième nuit, où il pleuvait des torrents et des torrents, il y avait de la boue partout sur nous, on avait froid, on tremblait c’était terrible, et là je me suis dit 'il y a bien la production ou quelqu’un qui va venir nous aider’, et au final, personne n’est venu, on était vraiment livrés à nous-mêmes !"