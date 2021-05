L'adaptation française de "Luther" arrive ce jeudi soir sur TF1

Les remakes ont la cote sur TF1. Après Un homme d'honneur, Gloria ou encore Je te promets, la chaîne dévoile son adaptation de Luther ce jeudi 27 mai. Inspiré de la célèbre série policière britannique créée par Neil Cross pour la BBC et portée par Idris Elba, la fiction se déclinera en six épisodes.

Dans le rôle-titre de la série, on retrouver Christopher Bayemi, qui campe le légiste de HPI. Comédien de théâtre, il a fait quelques apparitions dans des fictions télé (Hortense, Infidèle, Cassandre, Moi Grosse, Infidèle) et obtient ici son premier grand rôle. À ses côtés, Chloé Jouannet (Infidèle, Derby Girl), la fille d'Alexandra Lamy, qui joue le personnage déjanté d'Alice. Deux comédiens qui montent et qui nous offrent un jeu du chat et de la souris aussi tordu que plaisant. Sagamore Stévenin, Nadia Farès, Barbara Cabrita, Aurélien Wiik et Léo Dussollier et Thierry Frémont complètent le casting de cette fiction.