La série événement "Les Bracelets Rouges" débarque sur TF1

Ce lundi 5 février, TF1 lance sa nouvelle série "Les Bracelets Rouges". Celle-ci raconte le quotidien d'enfants hospitalisés et de leurs parents. Une fiction émouvante qui dévoile une triste réalité, mais aussi une grande histoire d'amitié. Michaël Youn, Pascal Elbé, Natacha Régnier, et de nouveaux talents font partie du casting. Rendez-vous ce soir à 21h.



