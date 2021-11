Le concours de drag queens "RuPaul Drag Race" va avoir sa version française, sans son animateur star

Les internautes imaginent déjà Bilal Hassani dans le jury quand d’autres ont glissé quelques idées de chansons à la production pour l’épreuve éliminatoire du "lip sync for you life", un affrontement en playback sur des titres cultes de la pop musique. Le casting est ouvert jusqu’au 15 décembre aux drag queens françaises qui souhaiteraient se lancer dans la compétition. Aucune information supplémentaire n’a filtré la version française de ce programme qui compte déjà 13 saisons et 6 saisons all stars aux États-Unis. Et pour ceux qui douteraient de l’authenticité de cette annonce, sachez qu’elle a été partagée par World of Wonder, la société à l’origine de la création de RuPaul’s Drag Race.