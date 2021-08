"Les 12 coups de midi" : Bruno devient le plus grand champion de l’histoire de l’émission

Eric, le précédent champion de l’émission, était sur le plateau en visio pour passer symboliquement le flambeau à son successeur. “Bruno n’a pas du tout à rougir de sa situation parce que moi aussi parfois je me suis senti dans le rôle de l’imposteur. Je dois reconnaître qu’il est absolument brillant et qu’il mérite amplement sa place”, a déclaré le Breton qui avait quitté “Les 12 coups de midi” en juin dernier après 199 participations.

"Très fier" de son parcours, Bruno a toujours adoré les jeux et les quiz de culture générale. C’est lors du premier confinement, passé chez ses parents au printemps 2020, qu’il a découvert l’émission de TF1. Sans s’imaginer qu’un an plus tard, il en deviendrait l’un des candidats les plus emblématiques. "Quand on me demande jusqu’où je vais, je dis aux gens de regarder l’émission le lendemain", s’amusait-il dans Le Parisien début août.

Ce samedi 14 août pour sa 200e, Jean-Luc Reichmann lui a déjà promis “une surprise de dingue". Le Toulousain peut également devenir le candidat le plus capé de l'histoire des jeux télé en France. Le record est détenu par Marie-Christine, qui a résisté 213 fois d'affilée dans le fauteuil du champion de "Tout le monde" veut prendre sa place sur France 2, rappelle PureMédias.