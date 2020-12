Loïc de "Koh-Lanta" : "Brice m’avait dit qu’il me choisirait pour le jury final"

Ça a été dur de ne rien dire à personne, oui. Forcément on a envie de raconter des choses en revenant. Mais le plus dur, c’était d’accepter cette troisième place, cette défaite. Mais après j’ai quand même eu un an pour m’y faire. Aujourd’hui tout va bien, tout va mieux ! (Rires).

Comment expliquez-vous votre défaite sur les poteaux ?

Je pense que c’est dû à un petit manque de concentration. C’est quelque chose qui m’a toujours fait défaut dans la vie, en cours. J’ai du mal à rester concentré sur quelque chose. Surtout lorsqu’on est debout sur un piquet et qu’on doit regarder en face. Je me demandais à quoi je pouvais penser, ce que je pouvais faire… Et hop ! Je suis tombé de mon poteau…

Avez-vous vécu le choix de Brice d’emmener Alexandra au jury final comme une petite trahison ?

J’ai compris sa décision au sens stratégique. C’était le truc à faire pour avoir une chance de gagner. Mais je me suis quand même rappelé qu’on l’avait sauvé avec Dorian lors du dernier conseil. Et comme on en avait parlé, je pensais qu’il me choisirait.

Vous en aviez discuté la veille ?

On avait discuté, oui. Alexandra m’avait dit qu’elle me choisirait… et Brice m’avait dit aussi qu’il me choisirait. Après c’est facile à dire ! On peut promettre beaucoup de choses la veille… Et une fois qu’on a gagné, c’est plus dur de les respecter parce qu’on est à deux doigts des 100.000 euros. C’est pour ça que je comprends totalement son choix. C’est ça Koh-Lanta : c’est la stratégie ! (Rires).

Alexandra, c’est une belle gagnante, non ?

Ah mais je suis entièrement d’accord ! Je suis super bien placé pour voir son parcours puisqu’on a commencé ensemble chez les verts. On est restés proches ensuite chez les jaunes, puis dans la tribu réunifiée. Et je confirme que sa victoire est amplement méritée.