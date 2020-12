Miss France 2021 – "Je fais toujours mon lit au carré" : l'interview décalée de Miss Bourgogne

Succédera-t-elle à Clémence Botino ? LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Lou-Anne Lorphelin (petite sœur de la Miss France 2013 Marine Lorphelin), 23 ans, qui représente la Bourgogne et qui est encore en lice pour devenir Miss France 2021.

Ma cause de cœur

L’éducation des enfants, l’équité hommes-femmes, la protection de l’environnement.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas réussir à parler au micro.

Être miss France au temps du COVID

J’imagine une année masquée bien sûr, mais pleine de joie et de découvertes en tous genres. Même si certains événements sont déjà annulés, tel que le Salon de l’agriculture, et les voyages à l’international compromis, ce serait l’occasion de voyager un peu plus dans toute la France, de prendre davantage le temps de profiter de chaque événement auquel je pourrais participer, et enfin de communiquer encore plus via les réseaux sociaux avec les Français, en organisant des rencontres virtuelles et en étant la porte-parole de causes importantes.