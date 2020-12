Miss France 2021 – "Je rêverais d'être vétérinaire pour les fauves" : l'interview décalée de Miss Provence

PAROLE DE MISS - April Benayoum, Miss Provence, est l'une des finalistes qui peut encore espérer devenir Miss France 2021 ce samedi 19 décembre au Puy du Fou. Pour LCI, elle s'est prêtée au jeu d'un portrait chinois revisité.

Succédera-t-elle à Clémence Botino ? LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de April Benayoum, 21 ans, qui représente la Provence et est encore en lice pour le titre de Miss France 2021.

April Benayoum, Miss Provence 2020 pour Miss France 2021. − BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Mon film culte Jurassic Park. Je suis fan des films fantastiques depuis toujours. Ma série préférée Desperate Housewives. J’ai adoré suivre les péripéties de ces femmes en qui l’on peut se retrouver. Ma chanson inavouable Love of my Life de Queen.

Mon icône Brigitte Bardot, qui fait partie des icônes les plus célèbres et défend la cause animale qui me touche particulièrement. Mon crush célèbre Kev Adams pour ma part ! Ma petite manie au quotidien J’ai toujours l’habitude de planifier toute ma journée en me levant. Ma plus grosse bêtise M’être trompée de destinataire lors de l'envoi d'un message, et je ne pense pas être la seule ! Ma blague qui marche à tous les coups Quel fruit est assez fort pour couper les arbres ? Le ci-tron.

Ma cause de coeur ? La protection de l’environnement et plus particulièrement des fonds marins - April Benayoum, Miss Provence 2020

Mon produit local indispensable La tapenade d’olives noires qui est un indispensable dans le Sud lors d’apéritifs ! Mon job de rêve Vétérinaire pour animaux sauvages, plus particulièrement pour les fauves. Ma cause de cœur La protection de l’environnement et plus particulièrement des fonds marins, puisque j’ai grandi près de la mer. Ma pire crainte le soir de l’élection Tomber sur scène ! Je pense que c’est une des plus grandes craintes des Miss mais je suis sûre que tout va bien se passer ! Être Miss France au temps du Covid Avec cette année particulière, je pense que les activités habituellement faites seront réduites. De ce fait il faudra soutenir sa présence sur les réseaux sociaux en accroissant les interactions avec sa communauté.

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH