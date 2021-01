Jean Tezenas du Montcel, héros de "Ninja Warrior" : "Je ne suis pas venu avec l’idée de faire le doublé"

Absolument pas (il rit). Déjà, à aucun moment, je ne me suis dit que j’allais gagner la saison 4. Quand j’arrive sur la saison 5, je ne me dis pas "Cool, je vais faire le doublé" mais plutôt "J’y vais pour m’amuser et j’espère ne pas être trop ridicule". Je suis déjà content d’être en finale, c’était mon objectif. J’ai bien cru ne pas y arriver car Stéphane, mon adversaire de la demi-finale, était quand même très fort. J’essaie d’aller le plus loin possible et d’être au minimum à la hauteur des espérances que je peux avoir mais à aucun moment je me suis dit "Je suis parti pour le doublé".

Je suis quand même souvent par terre, c’est juste que je ne poste pas forcément sur Instagram les moments où je suis chez moi en train de faire ma lessive (il rit). On peut tenter l’aventure "Ninja Warrior" sans faire de sport mais on ne risque pas d’aller très loin. Je conseillerais de plutôt être sportif pour s’essayer à ce genre de parcours, surtout si on veut réussir.

Oui, très honnêtement je n’en ai pas vu venir certains. Je regarde toujours ce qui se passe dans les autres pays avant la saison pour voir sur quoi je pourrais tomber. Mais en réalité, c’est la même chose pour tous les obstacles : tant qu’on ne les a pas essayés, on ne sait pas comment ça va se passer. Le seul moyen d’être sûr de soi, c’est d’avoir la main ou le pied dessus. On n’a jamais l’occasion de tester le parcours avant donc il faut le faire au feeling. C’est ça qui est intéressant dans ce jeu et qui fait que peu de gens aient réussi à aller au bout.

La saison 5 a été tournée à la rentrée et non au printemps en raison de la crise sanitaire, dans le strict respect des gestes barrières. Ce contexte a-t-il eu un impact sur votre préparation et votre état d’esprit ?

Très honnêtement, ça n’a rien changé. C’est juste que l’eau était plus chaude et c’était très agréable (il rit). Les mesures Covid, avec le port du masque et un sens de circulation sur le plateau, n’ont pas changé grand-chose pour nous. C’était juste un peu lourd.

Le premier confinement vous a-t-il laissé plus de temps pour vous préparer physiquement ?

Alors en fait, je me suis blessé pendant le confinement... Je me suis arraché un ligament dans le doigt. Ça ne se voit pas trop mais c’est pour ça qu’en saison 5, j’ai toujours une bague à la main droite. Normalement je n’ai pas le droit d’avoir une bague mais là, c’était une bague thérapeutique. J’ai pu négocier pour la garder. Je l'ai imprimée en 3D et elle me tient le ligament. Sans, je ne pouvais pas participer à l’émission. Ça m'a beaucoup perturbé dans mes entraînements. Je me suis bousillé le doigt et ça a été un peu compliqué mais au moment où je suis revenu sur "Ninja", j'étais à peu près revenu à mon top niveau.

On insiste beaucoup sur la performance physique mais devenir un "Ninja Warrior", c’est aussi une question de mental. Votre capacité de concentration, c’est votre meilleur atout ?

Oui, clairement je n'ai pas gagné la saison 4 et je n’ai pas été le meilleur de la saison 3 grâce à mon physique uniquement. Parce que les autres en face sont beaucoup plus forts que moi physiquement. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est que j'essaie de limiter les erreurs. Je suis très concentré et j'ai une capacité de réflexion et de lecture sur les obstacles. Quand je me compare aux autres candidats, il y a des choses que j’arrive à faire et qu’ils n’arrivent pas à faire. Et inversement.