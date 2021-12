"One Night With Adele" : TMC diffuse ce vendredi le concert événement de la chanteuse

Avis aux fans d'Adele. TMC diffuse ce vendredi le concert événement de la chanteuse enregistré le 24 octobre au Griffith Observatory de Los Angeles et diffusé il y a quelques jours sur CBS. Dans "On Night With Adele", la star anglaise qui fait son grand retour six ans après son dernier album offre à ses fans un live dans lequel elle interprète ses plus grands succès ainsi que les nouveaux titres de son dernier opus baptisé 40.

Un concert plein de surprises dans lequel la chanteuse a notamment aidé un de ses fans à faire sa demande en mariage. "J'ai besoin que tout le monde reste totalement silencieux", déclare tout d'un coup la chanteuse à son public. "Éteignons les lumières. Si vous faites le moindre bruit, je vous tue !", lance l'artiste qui cède sa place à Quentin et sa fiancée Ashley, qui n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles.