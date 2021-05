Kim Higelin, dans "Plan B" : "C'est normal que mon nom attise la curiosité"

Oui, c'est une relation très complexe, car Lou admire sa mère et elle l'aime d'un amour inconditionnel. Mais les relations mère-filles ne sont pas simples, surtout à l'adolescence. On ne sait pas si on aime sa mère ou si on la déteste, en fait, c'est un peu des deux !

J'ai eu une approche assez pragmatique. Comme on parle de voyage dans le temps, il fallait que tout soit clair et compréhensible. J'ai donc tout remis dans l'ordre chronologique pour comprendre chaque événement clé de la souffrance de Lou. Après les choses sont allées de soi, même si c'était très dur.

L'adolescence est une période complexe. Comment s'est passée la vôtre ?

Comme beaucoup d'ados, j'ai mal parlé à ma mère, je lui ai dit que je la détestais et j'ai claqué des portes ! Mais j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents, car on a passé un pacte de confiance quand j'avais 13 ans. Ils se sont assis face à moi et ils m'ont demandé "Est-ce qu'on peut te faire confiance ?". Je leur ai dit oui, et par la suite je n'ai rien fait d'extrême, car je n'ai pas voulu les trahir.

Julie De Bona dit qu'on ne sort pas indemne d'une telle série. Êtes-vous d'accord avec elle ?

Plan B est une série absolument bouleversante, le tournage a été très intense, c'est vrai. Tous les jours, je vivais des choses très puissantes. Quand ça s'est terminé, j'ai dormi pendant deux semaines ! Julie De Bona s'est tellement investie dans son rôle que je comprends ce qu'elle veut dire. Mais moi je n'ai pas voulu me laisser affecter par Lou, j'ai cherché à me protéger. C'est un personnage sombre, dépressif et qui va très mal. J'ai essayé d'apporter mon maximum de lumière pour qu'on soit touché par elle. Mais oui, on n'en sort pas vraiment indemne…

Un rôle aussi exposé pour faire vos débuts, ça ne vous a pas fait peur ?

Si ! J'ai eu très peur parce que, même si je suis une fonceuse, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ses choix. Mais je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir été prise pour un tel rôle, et qu'il fallait que je me lance. Et quand je vois la série, je ne le regrette pas.