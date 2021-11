Ed Sheeran, Vitaa & Slimane, Coldplay... découvrez la liste de tous les gagnants aux NRJ Music Awards

Une soirée événementielle. Parce qu’elle a retrouvé son écrin du palais des Festivals de Cannes après une édition 2020 à la Seine musicale près de Paris. Parce qu’elle a retrouvé son public et le frisson du direct. Et parce qu’elle a accueilli le meilleur de la scène musicale actuelle. Peu importe les goûts de chacun.

Son compatriote Ed Sheeran s'est produit aussi sur la Croisette. Angèle, Imagine Dragons, Gims, les grands gagnants de l’an dernier Vitaa et Slimane, Louane, Juliette Armanet ou encore Grand Corps Malade sont également venus interpréter leurs plus grands succès. Treize prix ont été décernés au cours de cette cérémonie présentée par Nikos Aliagas, que vous avez pu suivre en cliquant ici .

The Weeknd & Ariana Grande - “Save Your Tears”

The Weeknd – "Save Your Tears"

DJ Snake & Selena Gomez – "Selfish Love"

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Grand Corps Malade & Louane – "Derrière Le Brouillard"

Julien Doré – "Waf"

Lil Nas X – "Montero (Call Me By Your Name)"

Soprano – "Près Des Étoiles"

Tayc - "Le Temps"

The Kid Laroi & Justin Bieber – "Stay"

Vitaa & Slimane - "De l’Or"