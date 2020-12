"Rétroscopie" ce soir sur TMC : c’est quoi cette nouvelle émission où Jean-Paul Rouve a 83 ans ?

Paris, 2050. Jean-Paul Rouve, ex-Robins des bois, star des Tuche, a 83 ans et s’apprête à revenir sur une carrière aussi riche en films qu'en scandales. Sauf que les 30 dernières années n’ont évidemment jamais existé. Bienvenue dans "Rétroscopie", savant mélange de réalité et de fiction qui vient jouer avec les téléspectateurs ce mercredi 16 décembre à 21h15 sur TMC. Hélène Mannarino, ancien visage de la culture dans la Matinale de LCI, lève pour nous le voile sur cette "invention 100% made in France".

Quel est le concept de "Rétroscopie", qui se présente comme "la première émission qui permet de revenir avec nostalgie sur l’avenir" ?

Le concept, c'est l'interview d'une personnalité que l'on projette en 2050. On va revenir sur toute sa vie, à la fois celle que l'on connaît jusqu’à 2020 et celle qu'on lui a inventée. Ça mélange de l'émotion, de la nostalgie, de la sincérité et de l'humour aussi parce que c’est un programme qui reste quand même très divertissant. On joue avec le temps. L’invité est replongé dans ses souvenirs mais aussi dans un futur qu'il n'a pas connu donc on a un champ des possibles incroyables et une liberté très importante. Ça permet de découvrir l’invité d’une manière totalement inattendue.

Pourquoi avoir fait de Jean-Paul Rouve votre premier invité ?

Parce qu’il est à l’origine du concept avec Jérôme Revon et que ça l’amusait de le faire. C’est quelqu’un qui adore jouer et qui adore l’autodérision. Il y a eu une grande part de spontanéité car Jean-Paul Rouve ne connaissait évidemment pas mes questions. Il a été très impliqué dans l'écriture des magnétos. Il les a tous réalisés et les a écrits avec Stéphane Ribeiro, l'auteur de l'émission. Il a apporté le ton Rouve. "Rétroscopie", c’est une ambiance de travail très familiale et on est sept. Quand ils m'ont proposé l'émission, j'ai d'abord lu toutes les interviews que Jean-Paul avait données depuis les Robins des bois. J'ai eu un gros travail d'immersion dans sa vie. Je suis allée voir ses parents sans qu’il le sache à Dunkerque. J'ai rencontré sa prof de maternelle, son meilleur ami d'enfance. En tant que co-producteur, il était là aussi dans les moments de réflexion, de montage. C’est rassurant d'avoir comme premier invité le co-producteur quand on lance un nouveau programme.