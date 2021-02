Hugo Becker : "La série 'Je te promets' n'est pas vraiment un remake de 'This Is Us'"

C'est l'une des fictions les plus attendues de ce début d'année. Ce lundi 1er février, TF1 donne le coup d'envoi de Je te promets, l'adaptation made in France de This Is Us, la série américaine à succès qui suit la vie d'une famille américaine sur plusieurs époques. Dans la fiction originale, c'est Milo Ventimiglia qui joue le rôle du père et mari idéal, malgré ses parts d’ombre. Dans la version française, c'est Hugo Becker qui a été choisi. Vu dans de nombreuses séries comme Gossip Girl (alias le prince Louis Grimaldi de Monaco), Chefs, Au service de la France, Baron Noir ou encore Osmosis, le comédien a été ravi de relever le défi. Il nous raconte :

Je te promets est une série très attendue. Vous n'avez pas trop la pression ?

C'est drôle cette question, parce qu'on ne me la pose souvent. Moi, en réalité, c'est avant de tourner que je me mets une énorme pression. Là, j'ai le sentiment d'avoir bien fait mon travail, je crois. Je ne peux plus rien faire. J'ai plutôt hâte de savoir ce que les gens vont en penser.

Connaissiez-vous This is Us avant ?

Oui, bien sûr, et je trouve cette série géniale. Elle fait vraiment du bien. Si je n'avais pas aimé ça aurait été étrange d'accepter le rôle !

Faire un remake d'une série aussi culte, n'est-ce pas un peu risqué ?

Pour moi, ça n'est pas vraiment pas un remake. Un remake c'est refaire les choses de la même façon, alors que là, il y a vraiment eu un travail approfondi d'adaptation. Et c'est pour ça aussi que je suis encore plus curieux de découvrir la réaction du public !