"Je te promets" : l'adaptation française de "This is us" débarque sur TF1 dès le 1er février

C'est l'un des évènements de cette rentrée 2021. TF1 mise sur l'émotion en proposant dès le 1er février prochain à 21h05 les deux premiers épisodes de Je te promets, l'adaptation de la série américaine This is us qui cartonne dans le monde entier depuis son lancement en 2016. Un regard à la fois tendre et sans concession sur les relations humaines, qui se termine souvent par une larme au coin de l'œil. Voilà les téléspectateurs prévenus.

Le point de départ ? Une date d'anniversaire commune entre Paul, dont la femme Florence doit accoucher bientôt de triplées, Mathis, un trader comblé qui hésite à rencontrer son père biologique, Maud, une jeune femme en surpoids qui n'arrive pas à maigrir, et Michaël, un footballeur de l'OM dont la carrière prend fin après un incident malheureux. On ne saurait que trop conseiller à ceux qui n'ont jamais vu un seul épisode de This is us de se tenir éloigné des bandes-annonces de Je te promets qui en dévoilent malheureusement un peu trop. Pour les autres, le visionnage ressemblera sans doute à un grand jeu des sept erreurs en quête de comparaisons avec le modèle américain.