"Les bracelets rouges" : pourquoi l'hôpital inspire autant les séries

Depuis la nuit des temps, soit depuis La clinique de la Forêt-Noire, on ne compte pas les séries qui se déroulent dans un univers hospitalier.





Impossible de ne pas s'attarder sur Urgences, le premier grand medical drama. Initiée par Spielberg qui voulait d'abord en faire un long-métrage, cette série de Michael Crichton a frappé par le regard réaliste et violent qu'elle posait sur un monde alors très peu connu. La mise en scène énergique, les personnages complexes et la qualité des scénarii en ont fait une série incontournable. Jusqu'à ce que le Cook County ferme définitivement ses portes après 15 ans de bons et loyaux services.





On pourrait également citer, au rayon humour, la série Scrubs, où le futur créateur de Cougar Town s'intéressait à une bande de jeunes médecins catapultés dans un univers bien sérieux (J.D et ses amis) affrontaient la vie pour le meilleur et pour le rire. Ou encore, au rayon indémodable, Grey's Anatomy, la série-carton de Shonda Rimes dans laquelle se mêlent intrigues romantiques, voix off omniprésente, musique pop-rock, personnages attachants. Ou encore, rayon angoisse, la série Kingdom Hospital, reprise par Stephen King d'une mini-série de Lars Von Trier intitulée The Kingdom.





Dans un tout autre registre, Les Bracelets Rouges, adaptation d’un succès espagnol Polseres Vermelles, ne fait pas exception à la règle même s'il ne s'agit pas d'une énième série médicale de plus et qu'elle se révèle finalement plus proche d'un film comme Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.





Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre le quotidien d’une bande d’ados hospitalisés pour une longue durée. Nous avons voulu en savoir plus avec Marie Roussin, scénariste de la série diffusé en prime-time sur TF1.