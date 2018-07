"Stranger Things" ne reviendra pas avant l'été 2019

"C'est un show fait main. Les frères Duffer et Shawn Levy (créateurs et réalisateur, ndlr) comprennent que les enjeux sont importants. Ils veulent délivrer quelque chose de plus grand et de meilleur que l'an dernier", a commenté Cindy Holland, chargée des programmes chez Netflix, lors d'un échange avec des journalistes lors d'un rassemblement de la Television Critics Association à Beverly Hills. Tout en n'oubliant pas de vanter les mérites de la poule aux oeufs d'or de Netflix, qui aura droit selon elle à "une saison fantastique" et à plus d'effets spéciaux que les précédentes. "L'attente vaudra le coup", a-t-elle assuré, dans des propos rapportés par Entertainment Weekly.