"C’est toi la plus belle étoile" : Aurélie Pons ("Danse avec les stars") annonce la mort de son père

Une émission qui sera forcément particulière pour Aurélie Pons, soutenue sur ses réseaux sociaux par ses abonnés et ses collègues dans Ici tout commence. Elsa Lunghini, Catherine Davydzenka, Catherine Marchal, Vanessa Demouy, Agustin Galiana ont eu une pensée pour elle. La famille "Danse avec les stars" lui a aussi témoigné son soutien avec des messages de l’humoriste Gérémy Crédeville et des danseurs Emmanuelle Berne, Christophe Licata et Anthony Colette. "Tu es si forte et courageuse, nous pensons tous à toi de toutes nos forces", insiste l’actrice Lucie Lucas.