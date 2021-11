Anne Marivin dans "Rebecca" sur TF1 : "Pendant longtemps, on m'a dit que j'étais trop lisse"

Si. En plus je suis une grande spectatrice de séries. J'avoue qu'à chaque fois, je suis très dubitative sur le fait de reprendre des fictions originales parce que le travail de traduction ou de plan à plan, comme on fait souvent en France, n'est pas intéressant. Mais j'ai lu le scénario et ça a fonctionné sur moi.

Frappée par de violentes amnésies suivies de flashbacks qui perturbent son travail, elle perd pied. Pourquoi est-elle la seule à savoir où se trouvait le cadavre de cette femme ? Et si elle était directement impliquée dans ce meurtre ? Alors qu'elle avance, elle va découvrir l’événement terrifiant qui a déclenché sa névrose… Connue du grand public pour des rôles dans des comédies (Bienvenue chez les Ch'tis, Podium) Anne Marivin porte avec brio, et pour la première fois, une série dramatique sur ses épaules.

C'est aussi l'avantage d'avoir déjà une copie, on peut reprendre les meilleurs éléments et réécrire ce qui ne fonctionne pas

Aviez-vous vu l’original ?

Non, pas du tout. Didier le Pêcheur, le réalisateur m'a conseillé de voir la série après avoir lu le scénario pour être totalement vierge en tant que lectrice. J'ai juste regardé Marcella pour voir s'ils avaient été extrêmement fidèles ou pas. Si ça avait été le cas, j'avoue que je n'y serais pas allée car ce n'est pas rendre service au spectateur que de lui refourguer une série 2.0 où il n'y a pas de surprise. Là, il y avait un réel intérêt à aller à la rejouer.

Quelles est la spécificité de la version française ?

Les scénaristes ont condensé deux saisons de Marcella pour en faire une seule. Ils ont fait un vrai travail d'adaptation et non de traduction. C'est aussi l'avantage d'avoir déjà une copie, on peut reprendre les meilleurs éléments et réécrire ce qui ne fonctionne pas. Rebecca s'intéresse plus à l'intimité du personnage et à sa relation avec sa famille.

Jouer une héroïne complexe et pas forcément aimable, c’est stimulant ?

C'est très stimulant en effet. Rebecca est un personnage complexe, assez antipathique, amoral et égocentré. On est très loin de la perfection qu'on nous inculque. J'aime beaucoup ce que ça raconte aussi sur la femme, mais aussi sur la mère. J'ai souvent eu des propositions de séries, mais j'ai toujours refusé parce que j'avais très peur d'être installée dans quelque chose. Au final, j'ai eu tort car j'ai trouvé ça hyper excitant d'avoir le temps d'explorer un personnage et une histoire. Ça m'arrive très rarement, parce que je suis extrêmement exigeante, mais là je suis assez fière du résultat.