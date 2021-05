Arnaud éliminé de "Koh-Lanta" : "Je serais bien meilleur que Gilles Lellouche en Obélix !"

On ne va pas se mentir, j’avais perdu plus de 10 kilos et j’étais bien dans mon corps. Ça se voit sur la dernière épreuve d’immunité et j’arrive vraiment bien à l’orientation. Malheureusement, c’est une épreuve très particulière, où la chance joue un rôle aussi. Donc je suis un peu énervé contre moi-même, c’est vrai…

Ce qui doit être encore plus frustrant, c’est que vous étiez devenu l’un des candidats les plus performants sur la fin. Sinon le plus méritant, non ?

Bien entendu que c’est rageant. Malgré tout je suis un sportif, j’ai l’esprit sportif. D’autant plus que personne ne m’a mis dehors. Je ne peux en vouloir qu’à moi-même. J’aurais pu trouver ce poignard bien avant tout le monde et ça n’aurait pas été anormal non plus. Sauf que j’ai laissé mes adversaires revenir, alors que j’avais un ou deux tours d’avance. Alors, j’ai la rage, oui, mais je ne peux être que fair-play.

Depuis le départ de Vincent, il était devenu le chouchou des téléspectateurs de "Koh-Lanta : les armes secrètes" sur TF1. Arnaud, le solide maraîcher, a été éliminé vendredi lors de l’épreuve d’orientation avec Laure, laissant Jonathan, Lucie et Maxine disputer l’épreuve des poteaux – et la victoire finale - la semaine prochaine. Le sympathique candidat, surnommé Obélix durant l’aventure, est revenu pour nous sur son beau parcours. Et ses rêves pour la suite.

Non, je n’étais rien venu prouver du tout ! (Rires). J’étais venu réaliser un rêve que j’avais depuis bien longtemps. Je voulais aussi rendre fiers mes enfants et ma femme qui est restée seule à la maison. Ma mission, c’était que ça ne serve pas à rien ! Et je crois que je l’ai accomplie malgré tout. Je suis allé en finale et je n’en garderai que du positif.

Quelque chose comme 4h, 4h30 et même si je suis bien physiquement comme je l’ai dit, mentalement on est à bout, on manque de lucidité. Cravacher pendant des heures pour trouver des trucs qu’on ne trouve pas, peut-être que les nerfs sont un peu touchés aussi.

J’essaie de voir la vie du bon côté et les gens qui me connaissent n’ont pas été surpris de me voir comme ça

J’essaie de voir la vie du bon côté et les gens qui me connaissent n’ont pas été surpris de me voir comme ça - Arnaud

Il y a eu beaucoup de tensions durant cette saison. Mais vous avez toujours gardé votre calme, en toutes circonstances. Est-ce à l’image de ce que vous êtes dans la vie ?

Je savais en partant que ça pouvait être l’une de mes forces. J’ai une capacité d’adaptation assez élevée, j’essaie de voir toujours le côté positif avant tout. Après les tensions, il y en a toujours et j’essayais d’apaiser un peu les choses. J’essaie de voir la vie du bon côté et les gens qui me connaissent n’ont pas été surpris de me voir comme ça. Et ceux qui seront amenés à me connaître un jour verront que je suis le même que celui que j’étais sur le camp.

On a aussi l’impression que vous avez avancé dans le jeu sans faire de grandes stratégies, comme si votre bonne nature était votre principal atout. En fait personne n’avait envie de vous éliminer, non ?

Je crois que j’ai essayé de me rendre un peu indispensable, même si au fond personne ne l’est. Après chaque élimination, la vie continuait et j’allais pas mal chercher à manger, j’étais très actif et plutôt bonnard sur le camp. Je ne cherchais pas les embrouilles.