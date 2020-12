Avant la grande finale, Brice de "Koh-Lanta" annonce qu’il va devenir papa

Il ne pouvait plus attendre. Quelques heures avant la diffusion de l’épisode final de Koh-Lanta : les 4 Terres sur TF1, où il affrontera Loïc et Alexandra lors de l'épreuve des poteaux, Brice a décidé d’annoncer une grande nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. "Dans quelques jours, je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde", écrit-il en légende d’une série de photos du ventre rond de sa compagne, publiée sur sa page Instagram.

Originaire de la Creuse, le DJ de 22 ans a marqué cette saison de Koh-Lanta basée sur les grandes régions de France grâce à ses performances sportives au sein de l’équipe de l’Ouest aux côtés de Dorian, son grand copain éliminé lors de l’épreuve d’orientation. Jolie coïncidence, ce dernier s'apprête lui aussi à devenir papa pour la première fois.